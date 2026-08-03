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В мясе для детских садов Карели обнаружили следы ДНК конины
03.08.2026 14:17
В говядине, которую поставляли в детские сады муниципалитета Карели, обнаружили следы ДНК лошади. Информация распространяется со ссылкой на заключение Национального агентства продовольствия, направленное объединению детских садов.
Как сообщается, ещё в июне 2026 года мэрия Карели неожиданно начала искать нового поставщика мяса. Официально причиной называли несоответствие продукции санитарным нормам, однако позже выяснилось, что речь могла идти именно о примеси конины.
Мясо в детские сады поставляла компания «Грузинский фермер мясной продукции». Её директор Бесик Кахидзе заявил, что компания была неопытной, а ответственность возложил на совладельца.
«Похоже, он покупал дешёвое мясо где-то в сёлах и привозил его оттуда. Я не могу связаться со своим партнёром», — сказал он.
По данным Агентства государственных закупок, компания должна была поставлять мясо до конца 2026 года. Общая стоимость контракта составляла 173 тысячи лари.
К июню компания уже успела поставить в детские сады мясо на сумму 76 673 лари.
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