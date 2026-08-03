Facebook удалил страницу грузинской расследовательской медиаплатформы «Студия Монитор»

03.08.2026 13:59





Утром 3 августа Facebook удалил страницу грузинской расследовательской медиаплатформы «Студия Монитор», — сообщает грузинская служба Радио Свободы. Как следует из уведомления, опубликованного журналисткой Марикой Дудуния, компания Meta объяснила блокировку предполагаемым нарушением авторских прав. В редакции это обвинение отвергают.



Это уже третий подобный случай за последний месяц.



25 июля был отключен YouTube-канал «Монитора». Позже его удалось восстановить. Тогда платформе также предъявили претензии, связанные с нарушением авторских прав в нескольких расследовательских материалах, однако, по словам редакции, не уточнили, о каких именно публикациях идет речь.



Еще раньше, 1 июля, после публикации расследования о Trump Tower, «Монитор» сообщил о скоординированной кампании жалоб на материалы, посвященные возможным связям грузинских строительных компаний с сетью нелицензированных онлайн-казино. Тогда редакция заявляла, что в результате такой атаки Meta удалила часть опубликованных материалов.



Председатель правления и главный редактор «Студии Монитор» Нино Зуриашвили сообщила Радио Свобода, что редакция делает все возможное для скорейшего восстановления страницы при поддержке международных партнеров.



«Это новый метод борьбы. Я уверена, что за этим стоят люди, в отношении которых проводятся журналистские расследования», — заявила Зуриашвили.



Последний анонс расследования на странице «Монитора» был опубликован 31 июля и касался деятельности мошеннических колл-центров. В редакции сообщили, что новое расследование посвящено схеме, в результате которой пострадали более 6 тысяч человек, а ущерб составил около 35 млн долларов. Несмотря на начатое расследование, утверждают журналисты, мошенническая деятельность продолжается.



«Студия Монитор» была основана 14 декабря 2005 года. За годы работы редакция подготовила несколько сотен журналистских расследований и аналитических репортажей, многие из которых были отмечены профессиональными наградами.





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