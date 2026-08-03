НЦКЗ обратился к гражданам с рекомендациями в связи с жарой

03.08.2026 14:34





В связи с жаркими летними днями Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья обращается к гражданам с рекомендациями.



По информации центра, в период высокой температуры рекомендуется воздерживаться от пребывания на улице в самые жаркие часы дня.



Специалисты призывают население употреблять достаточное количество воды и советуют избегать употребления алкоголя, сладких и содержащих кофеин напитков.



«Рекомендуется воздерживаться от интенсивной физической активности и переносить ее на более прохладное время суток — утренние часы.



Центр по контролю заболеваний настоятельно предупреждает родителей и владельцев домашних животных, что недопустимо оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях, поскольку высокая температура представляет серьезную угрозу для их здоровья и жизни.



При выходе на улицу рекомендуется носить светлую, свободную одежду из натуральных тканей, а также использовать головной убор, зонт и солнцезащитные очки. В жилых помещениях важно поддерживать прохладу и проветривать комнаты в ночные и утренние часы.



По словам специалистов, тепловые волны и высокая температура остаются одной из главных угроз для общественного здоровья. На фоне изменения климата в Грузии также увеличиваются частота и продолжительность периодов высокой температуры, что способствует распространению заболеваний, чувствительных к температурным изменениям, а также обострению хронических неинфекционных заболеваний», — говорится в информации.





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