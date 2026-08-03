Национальный банк Грузии получил международное признание за свои инновации

03.08.2026 13:53





Национальный банк Грузии стал победителем международной премии Global Banking & Finance Awards® 2026, организованной изданием Global Banking & Finance Review, в номинации «Excellence in Innovation – Open Banking & Regulatory Sandbox Ecosystem Georgia 2026». Об этом сообщает Национальный банк.



По информации Национального банка, данная награда является международным признанием инициатив, реализованных Национальным банком Грузии в направлении развития финансовых инноваций, формирования экосистемы открытого банкинга и развития регуляторной лаборатории (Regulatory Sandbox).



«В последние годы Национальный банк Грузии предпринял важные шаги для развития инновационной финансовой экосистемы в стране, усиления конкуренции и содействия внедрению финансовых технологий. В этом процессе особое значение имеют развитие инфраструктуры открытого банкинга и регуляторная лаборатория, которая позволяет финтех-компаниям и организациям, работающим в финансовом секторе, тестировать инновационные продукты и услуги в реальных условиях при тесном сотрудничестве с регулятором.



При оценке международной награды особое внимание было уделено подходу Национального банка, целью которого является не только поддержка инноваций, но и внедрение практических решений, которые приносят реальную пользу потребителям и рынку. В рамках этого подхода Национальный банк посредством открытого банкинга и регуляторной лаборатории способствовал реализации инициатив, которые значительно упростили доступность цифровых финансовых услуг, повысили конкуренцию и создали новые возможности для финтех-сектора.



Особого успеха в этом процессе достигла система Onboarding API открытого банкинга, которая значительно упростила финансовым учреждениям процесс дистанционной идентификации клиентов и открытия счетов. Кроме того, успешно реализованные в рамках регуляторной лаборатории проекты на практике подтвердили, что инновационная модель регулирования способствует как развитию новых бизнесов, так и созданию более конкурентных и эффективных финансовых услуг для потребителей.



Global Banking & Finance Awards® — это международная премия, которая ежегодно присуждается ведущим учреждениям и организациям финансового сектора за инновации, лидерство и внедрение передовых практик. Цель премии — признание инициатив, которые вносят значительный вклад в развитие и трансформацию финансового сектора.



Данное признание ещё раз подчёркивает усилия Национального банка Грузии по модернизации финансового сектора страны, поддержке финансовых инноваций и внедрению международных лучших практик», — говорится в распространённой информации.





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