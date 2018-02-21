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Представители Ryanair проводят переговоры в Тбилиси
21.02.2018 14:12
На авиационном форуме в Тбилиси – «CONNECT 2018» присутствуют представители одной из крупнейших авиакомпаний Европы Ryanair. Они проводят переговоры с участниками мероприятия в гостинице «Балтимор».
В разговоре с Первым каналом представитель Ryanair Кевин Лемерс отметил, что у компании сегодня довольно загруженный график. Он воздержался от дополнительных комментариев.
Пока неизвестно, планирует ли Ryanair появиться на грузинском рынке. Авиационное руководство Грузии уже несколько лет ведет переговоры с ирландской малобюджетной авиакомпанией.
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