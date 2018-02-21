Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Представители Ryanair проводят переговоры в Тбилиси


21.02.2018   14:12
На авиационном форуме в Тбилиси – «CONNECT 2018» присутствуют представители одной из крупнейших авиакомпаний Европы Ryanair. Они проводят переговоры с участниками мероприятия в гостинице «Балтимор».

В разговоре с Первым каналом представитель Ryanair Кевин Лемерс отметил, что у компании сегодня довольно загруженный график. Он воздержался от дополнительных комментариев.

Пока неизвестно, планирует ли Ryanair появиться на грузинском рынке. Авиационное руководство Грузии уже несколько лет ведет переговоры с ирландской малобюджетной авиакомпанией.









Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В этом году несколько авиакомпаний начнут летать в Тбилиси
В Грузии отменят НДС на техническое обслуживание воздушного транспорта
Импорт автомобиля для личного пользования лицом с ОВЗ будет освобожден от акцизного сбора
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Чемпионат мира по футболу может повлиять на туристический поток в Абхазию
Посольство Грузии не смогло помешать участию ТПП Абхазии в чешской выставке
Автора абхазского гимна подозревают в педофилии
Абхазы будут представлены на международной туристической ярмарке в Чехии
ЕСПЧ присудил журналисту компенсацию после досмотра на российско-грузинской границе
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Министр обороны Ирана прибыл в Азербайджан
В Баку обсудили отношения между Азербайджаном и ЕС
ЕБРР думает об участии в приватизации крупнейшего банка Азербайджана
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна