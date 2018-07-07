Голландская компания займется акваторией порта Анаклиа

07.07.2018 13:13 Работы по углублению дна для строительства глубоководного порта Анаклия начнутся в августе текущего года, говорится в сообщении Консорциума развития Анаклиа.



Осуществлять работы будет голландская компания Van Oord, которая является лидером в строительстве морской инфраструктуры. Компания выиграла тендер и стала акционером Консорциума.



В ближайший месяц в морскую акваторию Анаклиа войдет самый мощный корабль компании "Афина", который будет осуществлять работы по углублению морского дна. В рамках работ планируется достать с морского дна 5 миллионов кубометров песка и поместить его на берег.



"Это исторический момент, так как морские работы подобного типа по своему объему и инженерным решениям в Грузии еще не проводились. Мы рады, что к нам присоединяется на этом важном этапе ведущая компания морской инженерии", — сказал директор строительной команды Рони Солберг.



Компания Van Oord существует уже 150 лет. Среди осуществленных ее проектов Острова Пальм в Дубае и Новый Суэцкий канал.



Строительство порта Анаклиа началось в декабре 2017 года. На данном этапе практически завершены первые сухопутные работы: построен мелиорационный канал длиной 2,5 километра, водокачка, на 110 гектарах снят плодородный слоя почвы, очищен ареал строительства от зданий и опасных отходов, убрано 550 элементов берегоукрепительных сооружений.



Развитие порта Анаклия будет осуществляться поэтапно. На первом этапе, то есть в течение трех-четырех лет, он сможет принимать 900 тысяч контейнеров ежегодно. А по истечению второй фазы, ближе к 2030 году, будет до 14 миллионов тонн грузов.



По истечению всех девяти фаз, по данным Консорциума, порт сможет принимать свыше 100 миллионов тонн грузов. На осуществление всех этапов понадобится более 50 лет.



Рядом с портом Анаклиа планируется строительство города, автомобильной и железной дороги.



Соответственно, индустриальная зона будет полностью интегрирована как с портом, так и с региональной и национальной инфраструктурами путем железнодорожной магистрали и автомобильной дороги.



Кроме того, в систему порта Анаклиа планируется интегрировать аэропорт Кутаиси, который находится в 90 километрах от порта.















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