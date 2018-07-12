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Дом-музей Сталина среди 6 самых востребованных среди туристов музеев в Грузии
12.07.2018 12:36
По данным Национальной администрации туризма Грузии, иностранные туристы, пользующиеся услугами туроператоров, чаще всего посещают несколько музеев – Этнографический, Национальыный, Дом-музей Или Чавчавадзе в Цинандали, музеи в Местиа и Сигнаги, и дом-музей Сталина в Гори.
Среди внутренних туристов наибольшей популярностью пользуются Национальный музей, этнографический музей, музей Сталина, и музей в Цинандали.
По количеству проданных билетов лидирует архитектурный музей-заповедник Уплисцихе в Гори – 94 490. Затем следует архитектурный заповедник Вардзиа (34 190) и Национальная галерея (33,774).
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