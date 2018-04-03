Гражданин Казахстана задержан в аэропорту Тбилиси за ввоз наркотиков

03.04.2018 13:23 Грузинская полиция задержала в Тбилисском международном аэропорту 44-летнего гражданина Казахстана за ввоз в страну одного килограмма наркотического средства, содержащего более 676 грамм кокаина. Об этом на брифинге заявил начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе.



По данным МВД, гражданин Казахстана прибыл в Грузию из Бразилии через Дубай.



Уголовное дело возбуждено по факту незаконного приобретения-хранения-перевозки и ввоза в Грузию наркотических средств, что карается лишением свободы сроком от 8 до 20 лет.



На брифинге Челидзе также отметил, что за последние две недели полиция задержала за наркопреступления 13 человек, пятеро из которых оказались наркореализаторами. Это произошло в Тбилиси, столичном пригороде Поничала, а также в регионах — Аджарии, Кахетии, Гурии, Шида Картли и Самегрело.



В результате было изъято более 2,7 тысячи таблеток «экстази», порядка 1 килограмма наркотического вещества MDMA, до 1 килограмма кокаина, 530 таблеток «субутекса», 100 таблеток «субоксина» и 200 грамм наркотиков группы амфетамин.



Представители органов правопорядка также изъяли более 13 грамм героина, 94 таблетки метадоновой соли, 10 таблеток «метадона», более 5,1 грамма метамфетаминового порошка, более 3,5 грамма кодеиновой соли, порядка 3 грамма морфиновой соли, более 1,1 грамма «тебаина», т.н. «сырец», расфасованный в одну связку и прочее.















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