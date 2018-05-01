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Премьер Израиля и глава минобороны получили право объявлять войну


01.05.2018   18:30
Кнессет (парламент) Израиля уполномочил премьер-министра и министра обороны страны объявлять войну. Об этом сообщается на официальном сайте Кнессета.

"Пленум Кнессета утвердил ночью во втором и третьем чтениях поправку №5 к "Основному закону: Правительство" - "Полномочия на объявление войны или открытие боевых действий"", - говорится в сообщении.

Данная поправка наделяет узкий военно-политический кабинет полномочиями по объявлению войны или утверждению крупной военной операции.

При рассмотрении поправки во втором чтении Кнессет добавил к тексту данного правительственного законопроекта предложение депутата Авраама Дихтера ("Ликуд"), согласно которому для принятия решения о начале военных действий будет достаточно присутствия на заседании половины членов кабинета, однако в экстренных случаях, когда нет возможности дожидаться созыва необходимого кворума членов кабинета, премьер-министр и министр обороны Израиля смогут вдвоем принять решение об объявлении войны. Соображения, побудившие премьер-министра и министра обороны принять такое решение, должны быть запротоколированы.

Отмечается, что поправка прошла большинством в 62 голоса против 41.






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