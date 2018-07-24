В Грузии пройдут учения НАТО

24.07.2018 17:37 С 1 по 15 августа на военном аэродроме «Вазиани» и полигоне «Норио» недалеко от Тбилиси состоятся многонациональные учения Noble Partner 2018. Маневры проводится в Грузии уже в четвертый раз. Их цель – повысить квалификацию в деле укрепления стабильности, проведения оборонительных и наступательных операций, оперативной совместимости между странами-членами НАТО и странами-партнерами, а также укрепление безопасности в Черноморском регионе.



В этом году в масштабных учениях Noble Partner в общей сложности примут участие более 3 000 военнослужащих из 13 стран (члены НАТО и государства-партнеры). 1 300 военных будут представлять Грузию, 1 170 – США, а более 500 – такие страны, как Великобритания, Германия, Эстония, Франция, Литва, Польша, Норвегия, Турция, Украина, Азербайджан и Армения.



К участию в маневрах будут привлечены 450 единиц военной техники, в том числе 140 единиц, которые доставят на базу «Вазиани» из порта Поти.















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