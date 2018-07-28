По обвинению в госизмене в Москве арестовали доктора технических наук

28.07.2018 14:57 Лефортовский суд Москвы санкционировал арест доктора технических наук из Новочеркасска Алексея Темирёва, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщил в субботу, 28 июля, член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев.



"Темирева Алексея Петровича арестовали по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ). Он доктор технических наук из Новочеркасска, с кучей патентов на изобретения и с такой же кучей проблем со здоровьем. У него стент в сердце, он практически не видит, и если не лечить, то ученый ослепнет", - сказал правозащитник агентству ТАСС, не уточнив подробностей уголовного дела в связи с наличием в материалах грифа "секретно".



В своем блоге Еникеев указывает, что Темирёва арестовали 19 июля, но правозащитникам об этом стало известно только сейчас. "Даже не знаю что думать: то ли нам просто врали чтобы скрыть больного пенсионера, то ли про него забыли", - пишет член ОНК.



64-летнему ученому грозит до 20 лет лишения свободы. Согласно данным из открытых источников, Алексей Темирёв является руководителем Малого инновационного предприятия "Мехатроника" и учредителем конструкторского бюро "Интеллектуальные робастные интегрированные системы".



Напомним, за прошедшие два месяца в Москве за госизмену и шпионаж были арестованы имеющая двойное гражданство РФ и Румынии бывший член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан, россияне Дмитрий Прозоров и Андрей Жуков, а также кандидат технических наук ЦНИИмаш (головной научный институт госкорпорации "Роскосмос") Виктор Кудрявцев.



Подробнее: https://www.newsru.com/russia/28jul2018/temiev.html?utm_source=rss





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