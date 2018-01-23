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Крымский мост может создать проблемы рыболовному промыслу Грузии


23.01.2018   17:35
Ученые продолжают анализировать последствия строительства Крымского моста в Керченском проливе и предупреждать о них страны, расположенные в Азово-Черноморском бассейне.

В частности, недавно зам. руководителя по науке Научного центра экологии моря Евгений Дикий высказался относительно экономических потерь Грузии. По его словам, мост наносит вред рыболовству этой страны.

Строящийся мост отрицательно влияет на миграцию рыбы между Азовским и Черноморским морями. Ученый напомнил, что в теплое время года многие виды рыбы, дельфины находят корм в Азовском море. С приближением зимы они через пролив мигрируют в Черное море. Для Грузии этот естественный маневр – основа промысла хамсы, до 80% общего объема вылова данной рыбы, подчеркнул Евгений Дикий.

Напомним, что в РФ считают появление моста в проливе совершенно безопасным для морских процессов и экологии.






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