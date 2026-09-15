|
|
|
Эрик Трамп: «Трамп-тауэр» принесёт Грузии то, что внимание всего мира будет приковано к ней
15.09.2026 23:02
«Трамп-тауэр» принесёт Грузии то, что внимание всего мира будет приковано к Грузии. Сегодня утром я дал много интервью, у меня даже голос сел. Я говорил о Грузии. Мы обычно так и делаем, потому что это действительно самый известный в мире и очень масштабный бренд в сфере недвижимости», — заявил исполнительный вице-президент Trump Organization Эрик Трамп.
Как заявил Эрик Трамп во время видеовключения на официальном международном мероприятии, посвящённом «Трамп-тауэр» в Тбилиси, с появлением «Трамп-тауэр» город станет более заметным на мировой арене.
«Теперь будет задан новый стандарт развития и девелопмента. Поскольку мы уделяем большое внимание качеству и местоположению, мы хотим, чтобы Грузия действительно появилась на мировой карте и чтобы к ней было приковано большое внимание.
В Нью-Йорке находится всемирно известный Центральный парк, и сейчас мы говорим о том, что самое высокое здание там имеет 65 этажей. Мы рады, что подобная инициатива будет реализована и в Грузии. Я уверен, что именно так и произойдёт.
Я очень рад, что помимо Центрального парка в Нью-Йорке, в Тбилиси также будет «Трамп-тауэр» рядом с Центральным парком. Это действительно станет продолжением того, что начал и реализовал мой отец много лет назад.
Это имя очень важно, оно очень великое. Это здание действительно фантастическое, а команда — превосходная. Это будет такой проект, который, безусловно, будет вызывать интерес на протяжении многих последующих лет», — заявил Эрик Трамп.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна