Эрик Трамп: «Трамп-тауэр» принесёт Грузии то, что внимание всего мира будет приковано к ней

15.09.2026 23:02





«Трамп-тауэр» принесёт Грузии то, что внимание всего мира будет приковано к Грузии. Сегодня утром я дал много интервью, у меня даже голос сел. Я говорил о Грузии. Мы обычно так и делаем, потому что это действительно самый известный в мире и очень масштабный бренд в сфере недвижимости», — заявил исполнительный вице-президент Trump Organization Эрик Трамп.



Как заявил Эрик Трамп во время видеовключения на официальном международном мероприятии, посвящённом «Трамп-тауэр» в Тбилиси, с появлением «Трамп-тауэр» город станет более заметным на мировой арене.



«Теперь будет задан новый стандарт развития и девелопмента. Поскольку мы уделяем большое внимание качеству и местоположению, мы хотим, чтобы Грузия действительно появилась на мировой карте и чтобы к ней было приковано большое внимание.



В Нью-Йорке находится всемирно известный Центральный парк, и сейчас мы говорим о том, что самое высокое здание там имеет 65 этажей. Мы рады, что подобная инициатива будет реализована и в Грузии. Я уверен, что именно так и произойдёт.



Я очень рад, что помимо Центрального парка в Нью-Йорке, в Тбилиси также будет «Трамп-тауэр» рядом с Центральным парком. Это действительно станет продолжением того, что начал и реализовал мой отец много лет назад.



Это имя очень важно, оно очень великое. Это здание действительно фантастическое, а команда — превосходная. Это будет такой проект, который, безусловно, будет вызывать интерес на протяжении многих последующих лет», — заявил Эрик Трамп.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





