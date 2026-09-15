Кобахидзе: Downtown Tbilisi и Trump Tower Tbilisi выходят за рамки урбанистического строительства

15.09.2026 22:58





Сегодняшний день можно смело назвать историческим для нашей страны и развития нашей столицы, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на презентации проекта Trump Tower Tbilisi.



По словам главы правительства, проект Downtown Tbilisi и задуманный в качестве его главного символа Trump Tower Tbilisi выходят за рамки просто урбанистического строительства.



«Инвестиция в размере 2 миллиардов долларов, 600 тысяч квадратных метров современного пространства в центре столицы создадут для страны новую реальность, выдающееся экономическое и туристическое притяжение.



Это 62-этажная башня высотой 280 метров, что является смелой заявкой, которая придаст Тбилиси новую притягательность рядом с ведущими урбанистическими центрами мира.



Это масштабное сотрудничество является абсолютно естественным и закономерным: Грузия во многих отношениях является естественным связующим мостом между Европой и Азией.



У нас последовательная политика, открытая экономика, и результатом этого становится то, что Тбилиси и в целом наша страна формируются как одно из наиболее надёжных и привлекательных направлений для глобальных инвесторов.



Реализацию столь масштабного проекта мы, вероятно, с большим трудом могли бы себе представить даже пять лет назад, однако за эти годы наша страна развивается очень быстрыми темпами. Сегодня было отмечено, что в эти годы у нашей страны исключительные темпы экономического роста. Только за эти 5 лет экономика Грузии в долларах выросла почти в 2,5 раза. Разумеется, такая тенденция, такая динамика даёт возможности для реализации проектов нового масштаба», - заявил Ираклий Кобахидзе.



Как отметил премьер-министр, участие глобального бренда - «Организации Трампа» и вашингтонского офиса ведущей мировой архитектурной компании Gensler создаёт очень прочную гарантию успеха этого проекта.



«Особенно следует отметить, что достойным и полноценным партнёром мировых гигантов является грузинский бизнес.



Это яркое подтверждение того, что грузинские компании и капитал обладают ресурсами и возможностями для осуществления идей глобального масштаба.



Этот проект означает тысячи рабочих мест в нашей стране, многолетние заказы для грузинского строительного сектора и, таким образом, огромный стимул для экономики нашей страны.



В 2031 году, когда Trump Tower будет построен, а в 2033 году, когда будет завершён весь район, Тбилиси получит совершенно выдающееся пространство, которое гармонично впишется в обновлённый Центральный парк.



Правительство Грузии и в дальнейшем будет твёрдо поддерживать такие проекты и каждого инвестора в реализации таких масштабных и долгосрочных проектов.



Хочу поблагодарить каждую включенную компанию - благодарю «Архи», «Инвия», «Сафир Организацию», «Финвест», «Блокстоун Капитал» и «Вектор Групп» за эту инициативу и желаю успехов.



Благодарю Downtown Tbilisi и Trump Tower, наших инвесторов за реализацию этого проекта, поддержку. Эта поддержка имеет для нас очень большое значение.



Я глубоко убеждён, что этот проект станет ещё одним ярким символом экономической силы нашей страны, мира и прогресса, визитной карточкой Грузии как надёжного, стабильного и заслуживающего доверия государства», - заявил премьер-министр.





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