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Тамазу Элизбарашвили запрещена коммуникация с внешним миром - адвокат
15.09.2026 23:01
По словам адвоката задержанного бизнесмена Тамаза Элизбарашвили, Лексо Свимонишвили,постановлением следователя Элизбарашвили запрещена «коммуникация с внешним миром».
Свимонишвили пишет в социальной сети, что Элизбарашвили запрещены: право на длительные свидания, право на краткосрочные свидания, право на переписку и право на телефонные звонки.
«Тамазу Элизбарашвили постановлением следователя запрещена коммуникация с внешним миром.
Запрещены: 1 право на длительные свидания, 2 право на краткосрочные свидания, 3 право на переписку; 4 право на телефонные звонки.
Основания для запрета: 1 угроза воздействия и/или давления на свидетелей; 2 угроза воспрепятствования получению доказательств; 3 угроза воспрепятствования осуществлению правосудия», - пишет Лексо Свимонишвили.
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