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Тамазу Элизбарашвили запрещена коммуникация с внешним миром - адвокат


15.09.2026   23:01


По словам адвоката задержанного бизнесмена Тамаза Элизбарашвили, Лексо Свимонишвили,постановлением следователя Элизбарашвили запрещена «коммуникация с внешним миром».

Свимонишвили пишет в социальной сети, что Элизбарашвили запрещены: право на длительные свидания, право на краткосрочные свидания, право на переписку и право на телефонные звонки.

«Тамазу Элизбарашвили постановлением следователя запрещена коммуникация с внешним миром.

Запрещены: 1 право на длительные свидания, 2 право на краткосрочные свидания, 3 право на переписку; 4 право на телефонные звонки.

Основания для запрета: 1 угроза воздействия и/или давления на свидетелей; 2 угроза воспрепятствования получению доказательств; 3 угроза воспрепятствования осуществлению правосудия», - пишет Лексо Свимонишвили.


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