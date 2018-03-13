|
Строительство археологического музея началось в городе Мцхета
13.03.2018 14:33
В городе Мцхета началось строительство археологического музея. В рамках проекта, в здании будут размещены выставочные и конференционные залы, хранилища фонда и 25 000 уникальных археологических экспонатов.
Кроме того, будут проведены работы по консервации археологического памятника «Ворот Мцхета», интегрированного в пространство здания. В рядом с музеем появится общественное пространство.
Строительство открыли министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Зураб Алавидзе, министр культуры и спорта Михаил Гиоргадзе, глава Национального агентства защиты культурного наследия Грузии Николоз Антидзе и представители местных властей.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна