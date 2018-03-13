Строительство археологического музея началось в городе Мцхета

13.03.2018 14:33 В городе Мцхета началось строительство археологического музея. В рамках проекта, в здании будут размещены выставочные и конференционные залы, хранилища фонда и 25 000 уникальных археологических экспонатов.



Кроме того, будут проведены работы по консервации археологического памятника «Ворот Мцхета», интегрированного в пространство здания. В рядом с музеем появится общественное пространство.



Строительство открыли министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Зураб Алавидзе, министр культуры и спорта Михаил Гиоргадзе, глава Национального агентства защиты культурного наследия Грузии Николоз Антидзе и представители местных властей.















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