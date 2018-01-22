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Риски приостановления безвиза для Грузии выше, чем для Украины – Йозвяк
22.01.2018 13:21
ЕС недоволен украинским законопроектом об антикоррупционном суде, но рисков приостановления безвизового режима нет. Об этом в своем Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
По его словам, во вторник дипломаты ЕС соберутся для обсуждения механизма приостановления безвизовых режимов с третьими странами.
"ЕС не в восторге от украинского законопроекта об антикоррупционном суде, но реальной угрозы приостановления безвизового режима нет. На самом деле государства-члены ЕС больше озабочены просителями убежища из Грузии", - написал он.
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