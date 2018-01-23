Российская пропаганда переврала слова премьера Грузии о НАТО (+видео)

23.01.2018 22:58 Слова премьер-министра Грузии в очередной раз были перевраны российской пропагандой в угодном для Кремля свете. Речь идет о заявлении премьера, в котором он якобы заявил, что Грузия не нуждается в НАТО.



"Наша стабильность, которая есть сейчас, это наша 5 статья. Нам не нужна защита НАТО. Гарантом нашей безопасности должны стать хорошие экономические и политические отношения со всеми соседями и игроками. Мы хотим интегрироваться с ЕС и Западом, мы хотим наладить хорошие отношения с Россией и другими сторонами", - сказал он.



Естественно, заветные слова "нам не нужна защита НАТО" быстро разошлись в российских СМИ. Реально же премьер-министр Грузии сказал совершенно другое, в частности:



"Для Грузии мы наметили европейскую и евроатлантическую интеграцию (подразумевается НАТО, что однозначно исключает интерпретацию пророссийских СМИ - ред.), в качестве стратегического приоритета, и постепенно мы осуществляем трансформацию нашей страны в истинно европейскую, демократическую страну; страну, которая уникальная с точки зрения своей открытости. Подразумеваю торговлю, свободную торговлю как с ЕС, так и Китаем, а также с соседними странами, включая Россию. Естественно, речь также идет о внутристуруктурных реформах, основательных реформах, которые превратят Грузию в реально демократическое государство. Это и есть наша 5-я статья. Мы не пользуемся защитой НАТО, но партнерство с Западом и добрососедские отношения, а также постоянный поиск точек общих интересов, представляют формулу стабильности в нашем регионе"



















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