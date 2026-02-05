|
ОАЭ будут финансировать обучение грузинских студентов в своих университетах
05.02.2026 19:25
Объединенные Арабские Эмираты с этого года будут финансировать обучение грузинских студентов в университетах страны. Об этом стало известно по итогам встречи главы Минобразования Грузии Гиви Миканадзе с министром высшего образования и научных исследований ОАЭ Абдуррахманом Аль Аваром, состоявшейся сегодня в Дубае.
«Особое внимание было уделено реализации нового образовательного проекта, в рамках которого ОАЭ предоставляют финансирование для обучения грузинских студентов в местных университетах. Было отмечено, что набор студентов начнется в этом году», – информирует пресс-служба грузинского министерства.
По словам Миканадзе, программа предоставит грузинским студентам «еще одну важную возможность получить знания, соответствующие международным стандартам». Подробности отбора и условий обучения пока не раскрываются.
Стороны также договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества в сфере образования, в том числе через создание совместной рабочей группы.
Эти договоренности проходят на фоне спорной образовательной реформы в Грузии. Некоторые эксперты считают, что предложенные властями изменения изолируют страну от европейского образовательного пространства. В «Грузинской мечте» в ответ подчеркивают, что реформа направлена на повышение качества образования и поможет остановить отток молодежи за границу.
