GYLA: в Грузии тяжёлое положение в сфере свободы выражения мнений, собраний и объединений

05.02.2026 19:23





Ассоциация молодых юристов (GYLA) направила письменное обращение в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, в котором сообщает о тяжелом положении в сфере прав человека в Грузии в 2025 году. В документе отмечается ситуация в сфере свободы выражения мнений, собраний и объединений, а также запрета пыток; действия и законодательные инициативы, направленные на притеснение гражданского общества и криминализацию гражданской активности.



«В 2026 году Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, как и в предыдущие годы, представит Совету ООН по правам человека доклад о Грузии и отчёт. В целях подготовки этих документов GYLA направила в управление письменное обращение, в котором рассматривается ситуация с правами человека в Грузии, сложившаяся с 1 января 2025 года.



Документ GYLA анализирует тяжёлое положение в сфере свободы выражения мнений, собраний и объединений, а также запрета пыток. В нём подчёркивается, что вследствие репрессивных законодательных изменений, направленных против свободы собраний, а также политически мотивированного административного и уголовного правосудия, реализация этого права в Грузии фактически криминализирована. В обращении также акцентируется внимание на изменениях 2025 года, направленных против свободы выражения мнений, которые создают сдерживающий эффект в отношении критического политического высказывания и существенно ослабляют гарантии защиты публичной дискуссии.



В документе также описаны случаи ненадлежащего обращения, зафиксированные в 2025 году, которые представляют собой продолжение системных пыток, имевших место в ноябре–декабре 2024 года. Кроме того, отчёт касается неэффективного расследования системных и широко распространённых случаев пыток и полицейского насилия, а также культуры безнаказанности, что вновь указывает на скоординированный характер насилия.



Отдельное внимание уделено необходимости расследования фактов добавления химических веществ в водомёты в 2024 году, а также незаконному, непропорциональному и особо опасному характеру данной практики.



Обращение также рассматривает действия и законодательные инициативы 2025 года, направленные на притеснение гражданского общества и криминализацию гражданской активности. Отмечается, что продолжением этих репрессивных мер стали изменения, принятые в первом чтении 3 февраля 2026 года.



Отмечается, что в прошлом году в докладе, представленном Совету ООН по правам человека и касавшемся 2024 года, OHCHR обратило внимание на тяжёлую ситуацию с правами человека в Грузии и призвало государство, в том числе, прекратить произвольные задержания демонстрантов и использование ненужной, непропорциональной полицейской силы; обеспечить защиту свободы собраний, прав задержанных и независимость суда; провести оперативное, независимое и тщательное расследование для выявления лиц, ответственных за полицейское насилие; пересмотреть изменения, принятые в декабре 2024 года в сфере свободы собраний, с целью приведения законодательства в соответствие с международными обязательствами. OHCHR также призывало государство отменить закон «о прозрачности иностранного влияния» («российский закон») и обеспечить создание благоприятной среды для гражданского общества.



К сожалению, в течение 2025 года, вместо выполнения этих рекомендаций, ситуация продолжала стремительно ухудшаться из-за насильственных действий государства, новых репрессивных законодательных инициатив и интенсивного применения политически мотивированного правосудия», — говорится в распространённом документе.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





