Сотрудников госцентра аккредитации задержали за поддельные сертификаты

05.02.2026





Следственная служба Минфина Грузии задержала двух сотрудников национального центра аккредитации, обвиняемых в выдаче поддельных документов на газовое оборудование автомобиля за взятку.



По данным ведомства, обвиняемые от имени центра изготовили и реализовали фиктивный сертификат проверки системы сжатого природного газа и баллона автомобиля без фактической проверки. Документ якобы подтверждал соответствие системы требованиям технического регламента Грузии.



Расследование ведется по статьям «коммерческий подкуп» и «изготовление поддельных документов». Эти преступления наказываются лишением свободы на срок от 2 до 4 лет.



В Следственной службе подчеркнули, что работают над установлением других аналогичных преступлений, совершенных аккредитационным органом.



Единый национальный центр аккредитации Грузии – государственный орган, который отвечает за аккредитацию организаций, лабораторий, испытательных центров и других структур, проверяющих соответствие продукции, услуг и систем требованиям стандартов.





