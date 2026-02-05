|
|
|
Сотрудников госцентра аккредитации задержали за поддельные сертификаты
05.02.2026 19:27
Следственная служба Минфина Грузии задержала двух сотрудников национального центра аккредитации, обвиняемых в выдаче поддельных документов на газовое оборудование автомобиля за взятку.
По данным ведомства, обвиняемые от имени центра изготовили и реализовали фиктивный сертификат проверки системы сжатого природного газа и баллона автомобиля без фактической проверки. Документ якобы подтверждал соответствие системы требованиям технического регламента Грузии.
Расследование ведется по статьям «коммерческий подкуп» и «изготовление поддельных документов». Эти преступления наказываются лишением свободы на срок от 2 до 4 лет.
В Следственной службе подчеркнули, что работают над установлением других аналогичных преступлений, совершенных аккредитационным органом.
Единый национальный центр аккредитации Грузии – государственный орган, который отвечает за аккредитацию организаций, лабораторий, испытательных центров и других структур, проверяющих соответствие продукции, услуг и систем требованиям стандартов.
|
|
|
