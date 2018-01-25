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МИД Грузии осуждает ратификацию военного соглашения России с Цхинвали


25.01.2018   16:01
Министерство иностранных дел Грузии осуждает ратификацию Государственной Думой РФ военного соглашения между оккупированным Цхинвальским регионом и Россией, котороая состоялсь 24 января.

Ратификация документа, который открывает путь для вступления незаконных вооруженных формирований оккупированного Цхинвальского региона в состав Вооруженных сил России, является «очередным незаконным действием со стороны РФ, направленным на фактическую аннексию Абхазии и Цхинвальского региона, что, в свою очередь, является полным игнорированием основополагающих норм и принципов международного права», - говорится в заявлении МИД Грузии, которое было опубликовано 24 января.

Министерство иностранных дел подчеркивает, что Москва продолжает грубо нарушать Соглашение о прекращении огня 2008 года и отказывается брать на себя ответственность и выполнять обязательство о неприменении силы, и целенаправленно мешает созданию международных механизмов безопасности на месте.

«Такими провокационными шагами Российская Федерация пытается помешать мирному урегулированию конфликта и достижению прогресса на Женевских международных переговорах. Более того, действия России наносят ущерб архитектуре европейской безопасности и направлены на дестабилизацию ситуации во всем регионе», - говорится в заявлении.

Министерство иностранных дел Грузии призывает международное сообщество «надлежащим образом оценить далеко идущую агрессивную политику России и принять эффективные меры для предотвращения незаконных процессов в оккупированных регионах Грузии».

Civil Georgia





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