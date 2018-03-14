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Столтенберг выражает соболезнования грузинскому народу и семье Арчила Татунашвили
14.03.2018 21:02
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выражает соболезнования грузинскому народу и семье в связи с гибелью Арчила Татунашвили.
Как отметил Йенс Столтенберг в эксклюзивном интервью «Первому канал»у, случившееся еще раз указывает на необходимость решения конфликта.
«Мое послание таково. В первую очередь хочу выразить сожаление в связи со случившимся и принести соболезнования грузинскому народу, его семье и любимым людям.
Человек погиб. Случившееся еще раз указывает на необходимость решения конфликта. НАТО никогда не признает Южную Осетию, как какого-то рода независимое государство. Это – территория Грузии. Мы призываем Россию уважать территориальную целостности, суверенитет Грузии и не поддерживать сепаратистов», — заявил Первому каналу Йенс Столтенберг.
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