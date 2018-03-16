|
МИД Грузии в очередной раз решительно осуждает незаконную аннексию Крыма
16.03.2018 12:37
Министерство иностранных дел Грузии еще раз решительно осуждает временную оккупацию и незаконную аннексию автономной республики Крым и города Севастополь », — говорится в заявлении МИД Грузии распространенном в связи с четырехлетней датой аннексии Крыма.
Согласно заявлению, агрессия России и попытки насильственно изменить границы Грузия испытала на себе.
«Четыре года назад в Крыму прошел референдум под давлением российских вооруженных сил, который сопровождался незаконной оккупацией Российской Федерацией Автономной республики Крым и города Севастополь . Этим была полностью проигнорирована конституция Украины и законодательство, а также основополагающие нормы и принципы международного права.
Министерство иностранных дел Грузии еще раз решительно осуждает временную оккупацию и незаконную аннексию Автономной республики Крым и Севастополя Российской Федерацией, агрессию против украинского государства и попытку изменить границы страны, что Грузия испытала на себе. Эта практика оккупации и аннексии подрывает установленный международный порядок и представляет собой серьезную угрозу международной безопасности и стабильности. Сегодня, как никогда ранее, важна сильная и консолидированная позиция международного сообщества, чтобы противостоять продолжающейся агрессии против суверенных государств и важно обеспечить мир и безопасность на основе механизмов международной безопасности », — говорится в заявлении МИД Грузии.
МИД Грузии еще раз подтверждает суверенитет и территориальную целостность Украины в её международно признанных границах.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна