МИД Грузии в очередной раз решительно осуждает незаконную аннексию Крыма

16.03.2018 12:37 Министерство иностранных дел Грузии еще раз решительно осуждает временную оккупацию и незаконную аннексию автономной республики Крым и города Севастополь », — говорится в заявлении МИД Грузии распространенном в связи с четырехлетней датой аннексии Крыма.



Согласно заявлению, агрессия России и попытки насильственно изменить границы Грузия испытала на себе.



«Четыре года назад в Крыму прошел референдум под давлением российских вооруженных сил, который сопровождался незаконной оккупацией Российской Федерацией Автономной республики Крым и города Севастополь . Этим была полностью проигнорирована конституция Украины и законодательство, а также основополагающие нормы и принципы международного права.



Министерство иностранных дел Грузии еще раз решительно осуждает временную оккупацию и незаконную аннексию Автономной республики Крым и Севастополя Российской Федерацией, агрессию против украинского государства и попытку изменить границы страны, что Грузия испытала на себе. Эта практика оккупации и аннексии подрывает установленный международный порядок и представляет собой серьезную угрозу международной безопасности и стабильности. Сегодня, как никогда ранее, важна сильная и консолидированная позиция международного сообщества, чтобы противостоять продолжающейся агрессии против суверенных государств и важно обеспечить мир и безопасность на основе механизмов международной безопасности », — говорится в заявлении МИД Грузии.



МИД Грузии еще раз подтверждает суверенитет и территориальную целостность Украины в её международно признанных границах.















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