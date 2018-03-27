Бельгия решила выслать российского дипломата из-за «дела Скрипаля»

27.03.2018 22:00 Правительство Бельгии решило выслать одного российского дипломата в связи с «делом Скрипаля». Об этом сообщает Reuters. Премьер-министр королевства Шарль Мишель отметил при этом, что страна останется «приверженной» развитию отношений с Россией.



Ранее о высылке трех российских дипломатов сообщила Молдавия. Послу России в Кишиневе Фариту Мухаметшину вручили ноту, которая объявляет персоной нон грата трех сотрудников российской дипломатической миссии. 26 марта о решении выслать российских дипломатов объявили более 20 стран, в числе которых Канада, США, ряд стран ЕС, Украина. Первой российских дипломатов выдворила Великобритания.



При этом Австрия, Португалия, Греция, Кипр решили дождаться результатов расследования и не предпринимать «недружественных шагов» по отношению к России. ​



Россию подозревают в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери на территории британского Солсбери. Семью нашли без сознания у торгового центра. По данным властей Великобритании, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». Москва все обвинения отрицает.















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