В Грузии активизировались пророссийские организации

06.04.2018 15:20 Организации, объединяющие представителей проживающего в Грузии русского этноса, политически активизировались. Как видно из их активности, в ближайшем времени не исключены выступления с требованиями защиты прав проживающих в Грузии соотечественников.



У одной из таких организаций, "Союза русской молодежи Грузии" открыта страница на Facebook, и ведет активность от имени неправительственной организации. Страница нравится более чем 1000 потребителям, а в отделе информации, где организация называет свою миссию и руководство, председателем союза указан Александр Беженцев, а заместителем Александр Мириманов.



В последней активности на странице отмечено, что союз обратился с протестным письмом к Министерству образования Грузии, где было сказано, что после отмены преподавания второго обязательного иностранного языка в государственных школах Грузии почти 6 000 учителям русского языка придется уйти с работы.



Согласно опубликованной информации, они получили из Минобразования ответ, что практика изучения второго иностранного языка в государственных школах не отменена, и будет и впредь продолжатся.



Напомним, что один обязательный иностранный язык в государственных школах Грузии английский, который ученики изучают с первого же класса. Пятиклассникам уже самим предлагается избрать один из двух дополнительных иностранных языков, который также будут изучать в обязательном порядке.



С учетом того, что в государственных школах страны более чем 6 000 преподавателей русского языка, и около тысячи французского и германского языка, следует предполагать, что в большинстве школ как один из иностранных языков предлагают русский, и ученики избирают именно русский.



Среди организаций, действующих в Грузии под прикрытием неправительственных организаций, проводящих интересы России, позиционирует "Организация русских соотечественников в Грузии", на веб-странице которой опубликован список разных входящих в организацию объединений, которые помимо столицы Грузии действуют в разных регионах, например в Гори, Сенаки, и Поти.



Согласно информации, опубликованной на веб-странице, 7 декабря 2017 года в секции российских интересов в Грузии по посредничеству швейцарского посольства (с 2008 года дипломатические отношения между Грузией и Россией разорваны) состоялась третья конференция, где избрали новый президиум, и в организацию вступили новые объединения.



В организации, к примеру, входят:



Союз русских соотечественников в Сенаки, Ассоциация грузинско-российской взаимосвязи в Аджарии, Международный благотворительный социально-экономический центр многонационального казачества Грузии, Центр правовой защиты русских соотечественников в Грузии, Центр российских женщин "Ярославна", Русскоязычный культурный Центр "Жемчужина", Национальный Конгресс славянских народов Грузии, Союз русских соотечественников в Аджарии, Союз русскоязычных граждан в Гори "Спектр", Объединение казаков Грузии, русское общество "Родник" в Рустави, благотворительный гуманитарный центр проживающих в Поти русских соотечественников "Русь", Социально-культурный и образовательный центр русских сограждан имени Жиули Шартава в Рустави, Международный гуманитарный и благотворительный центр "Надежда" в Тбилиси, Международный союз- русское единство "Соотечественник" в Кутаиси, и др. В целом в списке 21 организаций.

















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