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Freedom House: В Грузии участились организованные акции нелиберального движения


11.04.2018   19:38
Гражданское общество сыграло решающую роль в процессе демократизации Грузии - сказано в отчете международной правозащитной организации Freedom house.

"Неправительственные организации последние десять лет многое делают с целью обеспечения политической свободы, несмотря на многие проблемы, с которыми сталкивается сектор. Выяснилось, что за последние 10 лет большую роль в процессе демократизации Грузии сыграло именно гражданское общество. Именно гражданское общество повлияло на процессы "революции роз" в 2003 году, и затем в 2012 году, когда коалиция "Грузинская мечта" путем выборов сменила "Единое национальное движение".

Одним из сильных элементов гражданского общества стали НПО, которые активно включены в политический процесс. Примечательно, что эти организации финансируются грантами и их не финансирует бизнес-сектор или частные лица. Они сыграли важную роль также в событиях, развитых в 2017 году. Организации сделали многие критические заявления.

Значимыми игроками гражданского общества Грузии наряду с неправительственными организациями являются студенты и молодое поколение. В 2017 году в Грузии состоялась масштабная акция с целью либерализации наркополитики, когда задержали членов реп-группы "Биржа мафия". Они обвинялись в незаконной покупке-хранении наркотического средства. Протестные акции, организованные по инициативе гражданского общества, повлияли на правительство, и их освободили. С данной точки зрения наиболее активными являются "Движение белый шум", а также "Садовники партизаны", "Ходи пешком", и "Зеленый кулак", которые борются в направлении защиты окружающей среды. А также следует отметить движение, основанное студентами "Аудитория 115", выступающее против элитарной коррупции" сказано в отчете Freedom house.

Согласно тому же отчету, в течение последнего одного года участились акции, организованные нелиберальным движением.

"В июле 2017 года ультранационалистическое движение "Грузинский марш" провело демонстрацию. "Грузинский марш" позиционирует себя как движение против нелегальной, и бесконтрольной миграции. Но в социальной сети члены движения распространили оскорбительные и содержащие угрозу посты в адрес молодой женщины. Они пригрозили женщине, критически настроенной к ним, групповым изнасилованием. Этот факт дискредитировал "Грузинский марш", за этим последовали контракции женских правозащитных организаций. Одним из вызовов в Грузии являются гомофобские настроения. Примером того является повязка радужных цветов на руке капитана Национальной сборной Грузии, за которой последовали протесты в грузинском обществе. Из-за этого жеста часть общества требовала его отставки"- сказано в отчете.







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