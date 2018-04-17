В Грузии проходят «Дни НАТО»

17.04.2018 11:04 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили открыл "Дни НАТО", которые продлятся до 1 мая. В рамках дней НАТО, особый акцент будет сделан на информировании населения грузинских регионов о предназначении Североатлантического союза и перспектив сотрудничества между НАТО и Грузией



Выступая на церемонии открытия Дней НАТО в Грузии, президент Георгий Маргвелашвили заявил, что членство в Североатлантическом союзе - "светлый выбор грузинского народа". По словам главы государства, верность этому выбору Грузия подтверждает активным участием в международных миротворческих миссиях. Президент отметил, что в данный момент "против НАТО и западных ценностей идёт пропагандистская война" и на этот вызов "необходим совместный ответ".



"Дни НАТО" в Грузии проходят в одиннадцатый раз за годы независимости страны. По сообщению министерства иностранных дел, на этот раз больше всего мероприятий запланировано в грузинских регионах и особое внимание будет уделено информированию населения о функции НАТО как гаранта мирного и демократического развития государств. С грузинской стороны организатором всех мероприятий является "Центр по информированию населения о НАТО и ЕС". Этот центр имеет статус юридического лица и действует уже почти 12 лет - с 2006 года.



"Дни НАТО" в Грузии будут проходить с 16 апреля по 1 мая при активной поддержке Офиса по связи между Грузией и НАТО и при приоритетной роли посольства Болгарии, являющегося связной организацией в этом году.





"Радио Свобода"











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