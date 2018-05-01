Политсовет ГМ единогласно принял решение представить Бидзину Иванишвили председателем партии

01.05.2018 17:28 Решение представить Бидзину Иванишвили председателем партии политсовет принял единогласно, - об этом на специальном брифинге по завершению сегодняшнего заседания политсовета заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.



Он отметил, что политсовет новой формации укомплектован 15 членами.



«В формате заседания мы рассмотрели вопросы, которые должны обсуждаться на съезде. Совет единогласно принял решение представить председателем партии Бидзину Иванишвили.



В новом составе политсовета политического объединения «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» будут представлены следующие кандидаты: основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, премьер-министр Георгий Квирикашвили, председатель парламента Ираклий Кобахидзе, первый вице-спикер Тамар Чугошвили, вице-спикер Георгий Вольский, заместитель председателя парламента Илия Накашидзе, лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе, председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, а также члены парламента Дмитрий Самхарадзе, Бидзина Гегидзе, Ираклий Трипольский, члены правительства Майя Цкитишвили и Созар Субари, а также Давид Саганелидзе и я - Каха Каладзе», - заявил Каладзе.



По его словам, в ближайшем будущем пройдет съезд партии и он надеется, что поддержка делегатов будет единогласной.















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