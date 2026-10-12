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Посол Ирана в Грузии подвергся нападению бездомных собак


12.10.2026   11:11


Посол Ирана в Грузии Сейед Али Моджани подвергся нападению бездомных собак на одной из улиц Тбилиси, сообщает издание Front News.

По информации издания, посол попытался отогнать собак, однако упал и сломал ногу.

Местные жители оказали ему первую помощь и вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

Другие подробности на данный момент неизвестны.


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