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Посол Ирана в Грузии подвергся нападению бездомных собак
12.10.2026 11:11
Посол Ирана в Грузии Сейед Али Моджани подвергся нападению бездомных собак на одной из улиц Тбилиси, сообщает издание Front News.
По информации издания, посол попытался отогнать собак, однако упал и сломал ногу.
Местные жители оказали ему первую помощь и вызвали бригаду скорой медицинской помощи.
Другие подробности на данный момент неизвестны.
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