Посол Ирана в Грузии подвергся нападению бездомных собак

12.10.2026 11:11





Посол Ирана в Грузии Сейед Али Моджани подвергся нападению бездомных собак на одной из улиц Тбилиси, сообщает издание Front News.



По информации издания, посол попытался отогнать собак, однако упал и сломал ногу.



Местные жители оказали ему первую помощь и вызвали бригаду скорой медицинской помощи.



Другие подробности на данный момент неизвестны.





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