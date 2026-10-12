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В ущелье Дзама экскурсионный автомобиль съехал с проезжей части – пострадали 6 человек
12.10.2026 11:50
В ущелье Дзама экскурсионный автомобиль съехал с проезжей части дороги - По имеющейся информации, в результате происшествия пострадали шесть человек, четверо из них — несовершеннолетние.
По информации издания «Картлис амбеби», пострадавших доставили в клинику, их состояние удовлетворительное.
Происшествие произошло вчера.
Как сообщили «Интерпрессньюс» в Министерстве внутренних дел, начато расследование по части второй статьи 276, которая предусматривает ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее причинение менее тяжкого вреда здоровью.
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