В Грузии не будут пересматривать правила трудоустройства иностранцев

12.10.2026 11:19





В Грузии не будут пересматривать правила трудоустройства иностранцев. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Георгий Цагареишвили. Напомним, что с 2026 года в стране действуют ужесточенные правила найма иностранцев – введены обязательные разрешения на работу, необходимо ВНЖ или ПМЖ, а также утверждены квоты и электронная система учета.



«Свободный труд в собственной стране – один из наших основополагающих принципов. Непропорциональный и заметный приток иностранной рабочей силы напрямую влияет на граждан Грузии, их занятость и трудовые права. Регулирование в этом направлении было абсолютно необходимо. Нам нужны высококвалифицированные, образованные кадры и люди, которые хотят инвестировать в грузинскую экономику, производство и бизнес. Таких иностранцев мы должны искать и создавать для них условия для легального трудоустройства в стране»– рассказал Цагареишвили.



Также, по его словам, к концу года появится полная статистика по трудовым мигрантам: кто приехал, откуда, по каким профессиям, с какой зарплатой.



Единственным моментом, который может сейчас обсуждаться, это квоты на определенные рабочие специальности. В данный момент действует полный запрет для работы иностранцев гидами, таксистами и курьерами, а в категории горных гидов выделено всего 200 мест.



Иностранцам без постоянного вида на жительство (ПМЖ), которые работают по найму или ведут деятельность как ИП в Грузии (имея внутренних заказчиков), требуется специальное разрешение на трудовую деятельность и виза категории D1 либо трудовой ВНЖ. Первичное разрешение выдается на срок от 6 месяцев до 1 года (для IT-специалистов — до 3 лет).



За работу или найм без официального разрешения предусмотрены административные штрафы: 1-е нарушение: 2 000 лари (штраф налагается и на работодателя, и на работника), 2-е нарушение: 4 000 лари, 3-е и последующие нарушения: 12 000 лари. Дополнительные меры: Аннулирование вида на жительство (ВНЖ), сокращение срока пребывания в стране и судебное решение о депортации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





