«Европейская Грузия» вызывает в парламент министра ВД

13.05.2018 17:37 Парламентское меньшинство вызывает министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария в парламент. Как заявила член «Европейской Грузии» Элене Хоштария, правительство грубо нарушило права человека.



«С одной стороны, мы видим скрытое правительство, которое не берет никакой ответственности за это, с другой стороны, циничные и невообразимые заявления, например, со стороны председателя парламента, якобы применение силы было пропорциональным. На следующий день стало более явным, что эта акция не была акцией борьбы против наркореализаторов, а была акцией шантажа, запугивания свободных граждан и насилия против них. Парламентское меньшинство категорически требует, чтобы министр ВД как можно скорее явился в парламент. Первое – полностью обеспечить свободу слова в ходе акции на проспекте Руставели, никто не должен мешать им выражать мнение и в этом протесте, и второе – ответить на то бессовестное насилие в отношении свободных граждан, которое мы все наблюдаем в прямом эфире», - заявила Хоштария.



Комментарий Элене Хоштария распространяет пресс-служба партии «Европейская Грузия»















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

