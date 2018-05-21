Кобахидзе: Соглашение по наркополитике будет разработано в начале июня

21.05.2018 13:06 Соглашение по вопросу наркополитики будет достигнуто в ближайший период, — сообщил журналистам председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.



Он подчеркнул, что парламент работает над темой наркополитики «уже давно» и срок работы над документом был продлен на месяц.



«Этот срок истекает приблизительно в конце месяца, в начале следующего месяца. Соответственно, времени не много», — добавил Кобахидзе.

«Думаю, в течение этого времени мы сможем достичь соглашения в связи с документом. Наша задача – сформировать такой документ, который обеспечит гуманную наркополитику в нашей стране и максимально будет содействовать снижению потребления наркотиков в Грузии. Это – задача и мы действуем исходя их этой задачи. Думаем, что соглашение будет достигнуто», — заявляет Кобахидзе.



Вопрос о пересмотре наркополитики стал актуальным после того, как 12 и 13 мая в Тбилиси прошли акции протеста, организованные «Движением белого шума», которое выступает за либерализацию наркополитики. Причиной акции стал полицейский рейд в двух клубах электронной музыки в Тбилиси, проведенный в ночь на 12 мая в рамках борьбы с распространением наркотиков. Митингующие разошлись после того, как глава МВД Георгий Гахария извинился перед посетителями клубов и пообещал, что правительство рассмотрит их требования в связи с наркополитикой.



Позже премьер-министр Грузии признал, что существующая наркополитика «ни для кого не приемлема».















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