В Литве заблокировали доступ к сайтам, транслирующим российские телеканалы

24.05.2018 18:49 В Литве попали под запрет шесть сайтов, которые проводили трансляцию телепрограмм, в том числе и российских. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Литовской комиссии по телевидению и радиовещанию.



Отмечается, что Вильнюсский окружной суд разрешил ведомству выдавать обязательные указания поставщикам сетевых услуг для ограничения возможности доступа к информации на сайтах, распространяющих телевизионные программы.



В соответствии с законом, трансляторы, желающие предоставлять ТВ-услуги для населения республики в интернете, должны получить разрешение от комиссии. В случае нарушения этого постановления ведомство имеет право ограничить доступ к ресурсу.



Ранее комиссия приостановила в Литве вещание российского телеканала РТР-Планета, зарегистрированного в Швеции. Запрет на трансляцию сроком на год вступил в силу 23 февраля. Кроме того, под действие ограничительных мер попали другие версии этого телеканала - Россия РТР и Rossija RTR.



По словам литовских властей, санкции в отношении РТР-Планеты применили из-за постоянных нарушений каналом директивы ЕС и закона об информировании общественности в Литве, в частности разжигании войны, раздора и этнической ненависти.



Напомним, сегодня Украина ввела санкции против российских СМИ, в частности, против РИА Новости.



Ранее МИД Чехии попросил российские СМИ не распространять лживые утверждения.















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