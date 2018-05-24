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В Литве заблокировали доступ к сайтам, транслирующим российские телеканалы


24.05.2018   18:49
В Литве попали под запрет шесть сайтов, которые проводили трансляцию телепрограмм, в том числе и российских. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Литовской комиссии по телевидению и радиовещанию.

Отмечается, что Вильнюсский окружной суд разрешил ведомству выдавать обязательные указания поставщикам сетевых услуг для ограничения возможности доступа к информации на сайтах, распространяющих телевизионные программы.

В соответствии с законом, трансляторы, желающие предоставлять ТВ-услуги для населения республики в интернете, должны получить разрешение от комиссии. В случае нарушения этого постановления ведомство имеет право ограничить доступ к ресурсу.

Ранее комиссия приостановила в Литве вещание российского телеканала РТР-Планета, зарегистрированного в Швеции. Запрет на трансляцию сроком на год вступил в силу 23 февраля. Кроме того, под действие ограничительных мер попали другие версии этого телеканала - Россия РТР и Rossija RTR.

По словам литовских властей, санкции в отношении РТР-Планеты применили из-за постоянных нарушений каналом директивы ЕС и закона об информировании общественности в Литве, в частности разжигании войны, раздора и этнической ненависти.

Напомним, сегодня Украина ввела санкции против российских СМИ, в частности, против РИА Новости.

Ранее МИД Чехии попросил российские СМИ не распространять лживые утверждения.






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