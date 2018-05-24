В Грузинском языке Литва будет называться «Lietuva»

24.05.2018 20:09 С сегодняшнего дня в грузинском языке внедряется аутентичное название Литвы - Лиетува (Lietuva). В Министерстве иностранных дел Грузии сообщили, что такую рекомендацию дал Департамент государственного языка Грузии согласно решению комиссии экспертов от 11 мая.



Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что данное решение является ответным дружественным жестом относительно внедрения Государственной комиссией литовского языка аутентичного названия Грузии в литовском языке, что является очередным дружественным шагом Лиетувы в адрес Грузии.



"Решения как Литвы, так и Грузии, весьма символичные, поскольку в текущем году Литва отметила 100-летний юбилей восстановления государственности, а Грузия именно в мае отмечает 100-летие основания Первой демократической Республики"- заявили в МИД Грузии.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

