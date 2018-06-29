Руководство ЕС официально призвало Россию признать свою ответственность за катастрофу MH17

29.06.2018 18:33 ЕС призвал Россию признать свою ответственность и в полной мере сотрудничать в расследовании крушения Boeing в Украине в 2014 году, говорится в одобренных в пятницу заключениях евросаммита в Брюсселе

Global Look Press

ЕС призвал Россию признать свою ответственность и в полной мере сотрудничать в расследовании крушения Boeing в Украине в 2014 году, говорится в одобренных в пятницу заключениях евросаммита в Брюсселе.



"Евросовет снова заявляет о своей полной поддержке резолюции СБ ООН 2166 о крушении рейса MH17. Он призывает Российскую Федерацию признать свою ответственность и в полной мере сотрудничать со всеми усилиями по установлению истины, справедливости и подотчетности", - говорится в 25-м пункте документе.



Напомним, в конце мая международная экспертная группа JIT опубликовала промежуточный доклад, в котором говорилось, что зенитная ракетная установка "Бук", из которой запустили ракету, сбившую Boeing, была завезена из России и принадлежала 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском. Москва обвинения категорически отвергла, подчеркнув, что расследование еще не закончено.



На следующий день после публикации доклада власти Австралии и Нидерландов заявили о намерении привлечь Россию к ответственности, чтобы обеспечить признание причастности российской стороны к трагедии и выплату компенсации родным погибших. Авторы инициативы предложили РФ вступить в переговоры на эту тему, пригрозив в противном случае передать дело о крушении в международный суд.



Пассажирский Boeing 777 рейса MH17 компании "Малайзийские авиалинии", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области на востоке Украины. В результате погибли 298 человек.



21 июля 2014 года СБ ООН принял резолюцию номер 2166, в которой все 15 стран-членов СБ, включая Россию, "самым решительным образом" осудили действия, приведшие к тому, что был сбит пассажирский лайнер, и потребовали провести всестороннее и независимое расследование трагедии "в соответствии с руководящими принципами международной гражданской авиации". Для расследования трагедии была создана следственная группа JIT, куда вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Когда будет опубликован окончательный доклад группы, пока неясно.















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