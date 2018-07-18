Грузия и Украина присоединились к продлению санкций ЕС в отношении России

18.07.2018 21:22 Грузия и Украина присоединились к продлению санкций ЕС, введенных в отношении России из-за аннексии Крыма и Севастополя. Данную информацию распространила на пресс-служба Совета ЕС.



«18 июля 2018 года Совет Европейского Союза продлил до 18 июня 2019 года ограничительные меры в связи с Крымом. Страны-кандидаты Монтенегро и Албания, член Европейской зоны свободной торговли Норвегия, а также Грузия и Украина присоединяются к этим мерам. Они обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала решению Совета. ЕС учитывает и приветствует эту поддержку», — говорится в сообщении.















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