Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

30.08.2018 14:55 Грузия и Азербайджан – стратегические партнеры, а наши добрососедские и дружеские отношения на протяжении веков являются образцовыми, - об этом заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на встрече с глазу на глаз с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.



Как сообщили «IPN» в пресс-службе грузинского премьера, президент Азербайджана поблагодарил главу правительства Грузии за визит в Баку в короткий срок после назначения на должность и отметил, что это подчеркивает существующий между двумя странами высокий уровень отношений.

«В течение веков наши народы жили в добрососедской и дружеской атмосфере. Сегодня отношения между двумя независимыми государствами опираются на сильные основания. Грузия и Азербайджан вместе осуществляют важные проекты. Осуществленные нами в транспортной сфере проекты имеют большое значение в масштабе Европы и Азии. При реализации этих проектов активно сотрудничают друг с другом Грузия, Азербайджан и Турция. Считаю, что в направлении увеличения товарооборота нам нужно приложить дополнительные усилия. Знаю, что в Грузии очень хороший инвестиционный климат. Рад, что Азербайджан для Грузии по величине является первой страной-инвестором. Сегодня мы рассмотрим многие вопросы, в том числе темы регионального сотрудничества», - заявил Ильхам Алиев.



Стратегическое партнерство между двумя странами подчеркнул премьер-министр Грузии. По его же словам, товарооборот между странами увеличивается.



«В этом году мы ожидаем, что он достигнет миллиарда. Однако я думаю, что и это не является полноценным освоением потенциала. Убежден, в случае двустороннего сотрудничества через два года, без больших помех, мы сможем увеличить этот оборот на 50-60%. Вместе с тем отрадно, что во многих других сферах, таких как культура, искусство и спорт, наше сотрудничество весьма плодотворно и примерно.



Рад, что азербайджанские туристы и инвесторы чувствуют себя в Грузии очень комфортно. Убежден, что общими усилиями мы сумеем достичь еще многих целей», - заявил Мамука Бахтадзе и поблагодарил Ильхама Алиева за дружескую встречу.

Глава правительства Грузии был принят президентом Азербайджана во дворце «Загульба».















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