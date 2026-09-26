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В Мухровани завершился международный снайперский курс
26.09.2026 11:38
Командование специальных операций Сил обороны Грузии провело международный снайперский курс. Представители грузинских, румынских и польских сил специального назначения прошли обучение под руководством грузинских инструкторов.
В течение двух недель курсанты выполняли стрелковые упражнения с различных дистанций на сложном рельефе местности и оттачивали навыки стрельбы на дальние дистанции. Заключительная часть обучения прошла на полигоне в Мухровани, где они отработали стрельбу из снайперских винтовок на разных дистанциях.
Церемония завершения международного снайперского курса состоялась на базе Командования специальных операций имени майора Гелы Чедиа в Мухровани.
На мероприятии присутствовали командующий Командованием специальных операций Сил обороны Грузии полковник Теймураз Клатеишвили и другие представители командования, а также официальные представители Программы НАТО-Грузия (SNGP).
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