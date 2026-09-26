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В Душети ранены два человека – обвиняемый задержан
26.09.2026 11:33
В Душетском муниципалитете на почве взаимной ссоры с применением холодного оружия были ранены два человека. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Грузии.
По их информации, раненых мужчин для оказания соответствующей медицинской помощи доставили в клинику.
Как поясняют в ведомстве, по данному делу задержан один человек, а расследование ведётся по статье 118 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.
«Сотрудники Душетского районного управления Департамента полиции Мцхета-Мтианети Министерства внутренних дел Грузии задержали одного человека по обвинению в умышленном причинении менее тяжкого вреда здоровью двух лиц.
Следствием установлено, что обвиняемый в Душетском муниципалитете на почве взаимной ссоры с применением холодного оружия ранил двух человек и скрылся с места происшествия.
Раненых мужчин для оказания соответствующей медицинской помощи доставили в клинику.
В результате проведённых следственных мероприятий правоохранители по горячим следам задержали совершившего преступление человека в качестве обвиняемого.
Полиция изъяла орудие преступления в качестве вещественного доказательства.
Расследование ведётся по статье 118 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет», — говорится в информации.
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