В Душети ранены два человека – обвиняемый задержан

26.09.2026 11:33





В Душетском муниципалитете на почве взаимной ссоры с применением холодного оружия были ранены два человека. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Грузии.



По их информации, раненых мужчин для оказания соответствующей медицинской помощи доставили в клинику.



Как поясняют в ведомстве, по данному делу задержан один человек, а расследование ведётся по статье 118 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.



«Сотрудники Душетского районного управления Департамента полиции Мцхета-Мтианети Министерства внутренних дел Грузии задержали одного человека по обвинению в умышленном причинении менее тяжкого вреда здоровью двух лиц.



Следствием установлено, что обвиняемый в Душетском муниципалитете на почве взаимной ссоры с применением холодного оружия ранил двух человек и скрылся с места происшествия.



Раненых мужчин для оказания соответствующей медицинской помощи доставили в клинику.



В результате проведённых следственных мероприятий правоохранители по горячим следам задержали совершившего преступление человека в качестве обвиняемого.



Полиция изъяла орудие преступления в качестве вещественного доказательства.



Расследование ведётся по статье 118 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет», — говорится в информации.





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