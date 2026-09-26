Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Сборная Грузии проиграла Северной Ирландии


26.09.2026   11:49


Сборная Грузии по футболу провела свой первый матч в рамках Лиги наций на стадионе «Динамо Арена» против сборной Северной Ирландии. Грузия проиграла со счётом 0:1, пропустив гол на последних секундах, добавленных судьёй к основному времени матча.

Следующий матч в Лиге наций сборная Грузии также проведёт дома — 28 сентября на «Динамо Арене» она примет сборную Украины.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна