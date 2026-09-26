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Сборная Грузии проиграла Северной Ирландии
26.09.2026 11:49
Сборная Грузии по футболу провела свой первый матч в рамках Лиги наций на стадионе «Динамо Арена» против сборной Северной Ирландии. Грузия проиграла со счётом 0:1, пропустив гол на последних секундах, добавленных судьёй к основному времени матча.
Следующий матч в Лиге наций сборная Грузии также проведёт дома — 28 сентября на «Динамо Арене» она примет сборную Украины.
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