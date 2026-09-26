Вилли Саньоль покидает сборную Грузии после позорного поражения с Северной Ирландией

26.09.2026 13:01





Рамаз Сванадзе возглавит сборную Грузии до конца 2028 года. Сванадзе заменит француза Вилли Саньола на посту главного тренера.



Саньоль возглавляет сборную Грузии с февраля 2021 года. За это время команда провела 57 матчей. Под руководством Саньола сборная Грузии добилась исторических успехов. В 2024 году команда впервые вышла в финальную стадию чемпионата Европы, где сумела преодолеть групповой этап и вошла в число 16 лучших команд турнира.



Напомним, что вчера сборная Грузии проиграла сборной Северной Ирландии в рамках розыгрыша Лиги Наций. Ирландцы смогли забить гол на последней, 99-й минуте матча. При этом не смог реализовать пенальти капитан сборной Грузии Хвича Кварацхелия.



Рамаз Сванадзе до настоящего времени руководил молодежной сборной Грузии (до 21 года) и дважды выходил в финальную стадию чемпионата Европы с этой командой.



В последних трех матчах отборочного раунда молодежной сборной Грузии Сванадзе заменит его помощник Георгий Адамия.





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