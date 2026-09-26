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Полиция задержала разыскиваемого по линии Интерпола гражданина Украины
26.09.2026 13:41
В результате совместной операции сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Центрального управления уголовной полиции Министерства внутренних дел и Главного управления Аджарии задержали гражданина Украины, разыскиваемого Интерполом (красное уведомление).
Задержанный разыскивался по обвинению в убийстве по запросу правоохранительных органов Швейцарской Конфедерации.
В результате проведенных следственных действий сотрудники правоохранительных органов задержали разыскиваемого в Батуми.
В настоящее время в отношении задержанного ведется предусмотренная законом процедура экстрадиции.
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