Полиция задержала разыскиваемого по линии Интерпола гражданина Украины

26.09.2026 13:41





В результате совместной операции сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Центрального управления уголовной полиции Министерства внутренних дел и Главного управления Аджарии задержали гражданина Украины, разыскиваемого Интерполом (красное уведомление).



Задержанный разыскивался по обвинению в убийстве по запросу правоохранительных органов Швейцарской Конфедерации.



В результате проведенных следственных действий сотрудники правоохранительных органов задержали разыскиваемого в Батуми.



В настоящее время в отношении задержанного ведется предусмотренная законом процедура экстрадиции.





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