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Полиция задержала разыскиваемого по линии Интерпола гражданина Украины


26.09.2026   13:41


В результате совместной операции сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Центрального управления уголовной полиции Министерства внутренних дел и Главного управления Аджарии задержали гражданина Украины, разыскиваемого Интерполом (красное уведомление).

Задержанный разыскивался по обвинению в убийстве по запросу правоохранительных органов Швейцарской Конфедерации.

В результате проведенных следственных действий сотрудники правоохранительных органов задержали разыскиваемого в Батуми.

В настоящее время в отношении задержанного ведется предусмотренная законом процедура экстрадиции.


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