Курт Волкер: То, что часть территории Грузии оккупирована, не означает, что страна не должна стать членом НАТО

11.09.2018 17:45 «Чтобы справиться с российской агрессией, первое, что должна сделать Грузия, так это усилиться», - об этом заявил специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.



«В политическом плане у Грузии должны быть сильные демократические институты, а с экономической точки зрения должна быть создана исключительная среда для инвестиций, экономического роста. Грузия по мере возможности должна быть сильной», - заявил Курт Волкер. По его же словам, нужно говорить о том, что Россия до сих пор не выполнила свои обязательства в рамках соглашения о прекращении огня.

«Мы не признаем аннексии Крыма. Мы не признаем признания т.н. Южной Осетии и Абхазии независимыми», - отметил он.



Курт Волкер подчеркнул, что Грузия должна ответить на эту политику России своим усилением.

«России вы должны ответить строительством сильного общества. Грузию вы должны превратить в магнит реинтеграции этих территорий. Думаю, в Абхазии люди понимают, что связь с Россией, которую им навязали, деструктивна», - заявил спецпредставитель Госдепа США.



Курт Волкер сказал и об интеграции Грузии в НАТО.



«Вступление Грузии в НАТО не привязано к вопросу оккупированных территорий. Только Грузия не может решить этот вопрос. Эти территории оккупированы Россией. Мы не должны принимать эту ситуацию. То, что часть территории Грузии оккупирована, не означает, что Грузия не должна стать членом НАТО. Напомню, что Германию приняли в НАТО, когда она была разделена», - заключил Курт Волкер.















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