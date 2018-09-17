В Константинополе считают РПЦ самопровозглашенной сектой?

17.09.2018 11:12 Русская православная церковь никогда не получала от Вселенского патриархата Томоса об автокефалии.



Такое шокирующее заявление сделал представитель Константинопольского патриархата, архиепископ Тельмисский Иов: «Автокефалия РПЦ была самопровозглашенной: митрополита Иону избрали в 1448 году в Москве без разрешения Константинополя. Интересно подчеркнуть, что никогда не было дарования Православной Церкви в России Томоса об автокефалии! В 1589-1590 годах Вселенский Патриарх Иеремия просто нормализовал ситуацию, подняв эту кафедру на патриаршее достоинство, при том, что было разрешено Московскому архиерею называться «патриархом», при условии, что он должен был поминать патриарха Вселенского и считать его «как своего главу и первого», как сказано в грамоте».



Напоминаем: 13 сентября Синод РПЦ принял решение о приостановлении поминовения патриарха Константинопольского Варфоломея за богослужением Русской православной церкви из-за намерения Константинополя признать автокефалию Украинской православной церкви.















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