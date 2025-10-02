Сегодня в Совете Европы состоятся дебаты по Грузии

02.10.2025 10:45





Сегодня в Совете Европы состоятся дебаты по Грузии. Согласно информации, размещенной на веб-сайте организации, на сегодняшнем заседании содокладчики ПАСЕ Эдите Эстрела (Португалия – группа социалистов, демократов и зеленых) и Сабина Чудич (Босния и Герцеговина, альянс либералов и демократов Европы) представят резолюцию: «Поддержка демократии и верховенства закона в Грузии».



В проекте текста указано, что ассамблея обеспокоена в связи с тем, что грузинские власти систематически пренебрегают рекомендациями ПАСЕ по демократическому кризису, которые разделяет международное сообщество.



«Быстрый откат от демократии развился настолько, что сейчас наличие демократии Грузии находится под вопросом. Ассамблея осуждает политику грузинских властей, направленную на большую изоляцию и их антагонистические взаимоотношения с европейскими организациями и государствами-членами. Ассамблея также осуждает безосновательные, наносящие вред нападки против членов международного сообщества в Грузии, которые увеличились в течение последних месяцев», - говорится в тексте проекта резолюции.





