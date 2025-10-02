Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ален Берсе: Как Генсек Совета Европы, я открыт для общения со всеми


02.10.2025   12:10


Грузия является членом Совета Европы, а это означает, что Грузия приняла решение о принятии Европейской конвенции о правах человека и её реализации, у нас большие ожидания, — заявил Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе в Копенгагене перед началом саммита Европейского политического сообщества.

По словам Берсе, у него будет контакт с премьер-министром Грузии.

«Грузия является членом Совета Европы, а это означает, что Грузия приняла решение о принятии Европейской конвенции о правах человека и взяла на себя обязательство по её реализации. Это серьёзное обязательство, и у нас большие ожидания. Это означает выполнение всех решений Европейского суда по правам человека, постоянное поддержание контакта, совместную работу и достижение прогресса. Как Генеральный секретарь Совета Европы, я открыт для общения со всеми, и, очевидно, у нас будет коммуникация с премьер-министром Грузии», — сказал Ален Берсе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна