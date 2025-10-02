Ален Берсе: Как Генсек Совета Европы, я открыт для общения со всеми

02.10.2025 12:10





Грузия является членом Совета Европы, а это означает, что Грузия приняла решение о принятии Европейской конвенции о правах человека и её реализации, у нас большие ожидания, — заявил Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе в Копенгагене перед началом саммита Европейского политического сообщества.



По словам Берсе, у него будет контакт с премьер-министром Грузии.



«Грузия является членом Совета Европы, а это означает, что Грузия приняла решение о принятии Европейской конвенции о правах человека и взяла на себя обязательство по её реализации. Это серьёзное обязательство, и у нас большие ожидания. Это означает выполнение всех решений Европейского суда по правам человека, постоянное поддержание контакта, совместную работу и достижение прогресса. Как Генеральный секретарь Совета Европы, я открыт для общения со всеми, и, очевидно, у нас будет коммуникация с премьер-министром Грузии», — сказал Ален Берсе.





