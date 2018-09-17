Автопарк грузинских министров

17.09.2018 22:32 У большинства членов кабинета министров в имущественных декларациях не зафиксированы автомобили. Личным автомобилем не владеет также и премьер-министр Mамука Бахтадзе.



Среди представителей правительственных кругов выделяется автопарк мэра столицы Кахи Каладзе. У него имеются 3 мотоцикла марки HARLEY DAVIDSON, за которые мэр заплатил суммарно €73 000. Кроме этого, Каладзе владеет шестью автомобилями: BENTLEY CONTINENTAL – Каладзе проибрел в 2013 году за $135000; FERRARI GTO – 2010 год - €360 000; FIAT 500 BIPOSTO – 2016 год - €50 000; MERCEDES BENZ AMG GTS - 2015 год - €145 000; MINI COUPER CLUBMAN – 2017 год - €40 000; MERCEDES BENZ VIANO - 2017 год - $40 000.



Что касается министров, их автопарк выглядит так:



Георгий Гахария – вице-премьер, министр внутренних дел.



У Георгия Гахария нет личного автомобиля, однако, его супруга владеет Toyota RAV4. Автомобиль был куплен в 2016 году за $22 000.





Майя Цкитишвили - вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры.



В имущественной декларации Цкитишвили фиксируется только один автомобиль - Mitsubishi Pajero, 2009, DKH 100, который ей подарили в 2014 году.





Георгий Кобулия – министр экономики и устойчивого развтития.



На имя Кобулия зарегистрированы три автомобиля: Porsche Panamera GTS, купленный в 2012 году за €123 453; Toyota LandCruiser 200 – в 2008 году Кобулия заплатил 83 000 Лари; Mercedes E coupe – Автомобиль в 2014 году был куплен за 2 140 148 Рублей.





Давид Залкалиани – министр иностранных дел



Давид Залкалиани не владеет личным автомобилем, а на имя его супруги зафиксирован Аudi A6.





Иване Мачавариани – министр финансов.



У Иване Мачавариани нет личного автомобиля, однако, его супруга владеет Toyota RAV4, за автомобиль в 2008 году заплатили $24 000.



Михаил Батиашвили – министр образования, науки, культуры и спорта.



Михаил Батиашвили в 2018 году приобрел LANDROVER RANGEROVER VELAR за 83 000 Лари.





Давид Сергеенко – министр вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты.



Давид Сергеенко приобрел Toyota Prado в 2015 году за $39 200.





Леван Давиташвили – министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства.



У Левана Давиташвили нет личного автомобиля, однако его супруга владеет Mercedes-Benz. Автомобиль куплен в 2016 году за $19 000.





Леван Изория – министр обороны.



В имущественной декларации министра обороны автомобиль не зафиксирован.





Тея Цулукиани – министр юстиции.



У Цулукиани нет личного автомобиля, а на имя ее супруга фиксируется AUDI Q7 2006.





Кетеван Цихелашвили – государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия.



Кетеван Цихелашвили владеет Hyundai Tucson, 2008. Автомобиль был куплен за $21 500 в 2008 году.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

