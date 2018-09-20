Григол Вашадзе начинает сбор подписей с целью внесения в Конституцию изменений о запрете культивации марихуаны

20.09.2018 21:37 Кандидат в президенты от объединенной оппозиции «Сила в единстве» Григол Вашадзе с целью внесения в Конституцию изменений о запрете культивации/экспорта марихуаны, начинает сбор подписей, - об этом кандидат в президенты заявил во время встречи с избирателями в саду Оперы.



По его же словам, для того, чтобы в Конституцию были внесены изменения, необходимо собрать 200 тысяч подписей.



«Я начинаю эту компанию с сегодняшнего дня. В одну секунду соберу 200 тысяч подписей. Обещаю, внесем и добьемся того, чтобы никогда больше в Грузии никто и не подумал превращать страну виноградной лозы в страну марихуаны и наркотиков. На эту уловку, грузинское общество, выступившее против этого законопроекта, не поддастся. Категорически требуем две вещи: первое – законопроект без всяких условий должен быть отозван из парламента. Безусловно, должны прекратиться и все разговоры на эту тему и должна кануть в забытье эта инициатива, которая рассчитана на уничтожение нашего народа и нашей молодежи. Второе – обязательно необходимо внести в Конституцию изменения, которые запретят в Грузии объявление конопли, а также других нужных для производства наркотиков растений сельскохозяйственными культурами», - заявил Григол Вашадзе.















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